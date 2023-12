Nameson Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten Wochen konnte bei Nameson keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Weder positive noch negative Ausschläge wurden registriert, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Ebenso gab es keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Diskussionen, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Nameson einen 7-Tage-RSI von 62,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 47,13 Punkten führt zu der Einschätzung, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nameson einen Wert von 6 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt das KGV von Nameson deutlich unter dem Durchschnitt, weshalb das Unternehmen als unterbewertet eingestuft wird und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.