Nam Lee Pressed Metal Industries Aktie: Endlich geschafft?

Die Nam Lee Pressed Metal Industries notiert derzeit mit einem Kurs von 0,27 SGD, was einem Abstand von 0 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Im Gegensatz dazu wird auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Bewertung von "Schlecht" abgegeben, da die Distanz zum GD200 bei -6,9 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Dieser normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100, wobei eine Ausprägung von 50 als "Neutral" bewertet wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen belaufen sich auf 50, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,91 Prozent und damit 3,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,05 Prozent. Daraus resultiert eine Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Nam Lee Pressed Metal Industries diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Nam Lee Pressed Metal Industries insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.