Nakano Aktie: Reine Nervensache!

Die Nakano-Tokyo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 394,97 JPY für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 470 JPY, was einem Unterschied von +19 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 419,8 JPY zeigt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Abweichung von +11,96 Prozent, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich aus der Diskussionsintensität eine "Neutral"-Bewertung, da die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert ist. Auch in den sozialen Medien war die Stimmung in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Die Redaktion vergibt daher für die Anlegerstimmung insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt für die Nakano-Tokyo-Aktie einen Wert von 40,74, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Betrachtung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.