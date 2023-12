Nakano Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Nakano-Tokyo liegt bei 34,04 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 34,19 ebenfalls ein Indikator für eine "neutral" Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder umkehren, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung in den sozialen Medien. Für Nakano-Tokyo wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Nakano-Tokyo wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Nakano-Tokyo aus Anlegerperspektive mit "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Nakano-Tokyo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 395,87 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 471 JPY, was zu einer Bewertung "Gut" aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in der einfachen Charttechnik führt.

