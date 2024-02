Nakanishi Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Das Internet spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Bei Nakanishi wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergibt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bestimmung, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Nakanishi wurde sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI ein überkaufter Zustand festgestellt, was zu einem negativen Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nakanishi eher neutral diskutiert, aber in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 50- und 200-Tages-Durchschnitt für Nakanishi unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer schlechten Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.