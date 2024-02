Nakamura Choukou Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Nakamura Choukou-Aktie wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter die Diskussionsintensität im Netz, die Anlegerstimmung und die technische Analyse.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz hat die Aktie von Nakamura Choukou in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Anlegerstimmung in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Nakamura Choukou-Aktie ein Durchschnitt von 493,37 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 359 JPY, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu insgesamt schlechten Bewertungen führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nakamura Choukou liegt bei 76,74 und der RSI25 bei 74,34, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Basierend auf diesen Faktoren erhält die Nakamura Choukou-Aktie insgesamt neutrale bis schlechte Bewertungen.