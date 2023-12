Nakamura Choukou Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Nakamura Choukou liegt derzeit bei 528,44 JPY, während der aktuelle Kurs bei 369 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs von -30,17 Prozent hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 416,82 JPY, was zu einem Abstand von -11,47 Prozent führt und die Aktie auch aus dieser Sicht als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass es in der Internet-Kommunikation keine starken positiven oder negativen Ausschläge gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Nakamura Choukou als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 92,68 und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, hat einen Wert von 74,75, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet wurde. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren angesprochen wurden, führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung der Aktie von Nakamura Choukou als "Neutral" aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses, des Sentiments und Buzz, des Relative Strength Index und der Anleger-Stimmung.