Nakamura Choukou Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Nakamura Choukou-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 493,37 JPY erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 359 JPY, was einem Unterschied von -27,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 393,04 JPY ergibt eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs mit -8,66 Prozent unter diesem Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nakamura Choukou liegt bei 76,74 und der RSI25 beträgt 74,34, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls neutral und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen lassen keine eindeutige Tendenz erkennen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nakamura Choukou daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Nakamura Choukou-Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.