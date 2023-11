Nakamoto Packs Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der Nakamoto Packs-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 50,14 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Nakamoto Packs-Aktie basierend auf dem RSI.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke über die Nakamoto Packs-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und die Diskussionsstärke.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Nakamoto Packs-Aktie mit 1627 JPY derzeit -0,48 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +0,66 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf die Nakamoto Packs-Aktie gab es in den letzten zwei Wochen neutral geführte Diskussionen, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt wird die Nakamoto Packs-Aktie daher in Bezug auf den RSI, das Sentiment, die Diskussionsstärke, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment mit einem "Neutral"-Rating bewertet.