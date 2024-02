Nakabohtec Corrosion Protecting Aktie: In Lauerstellung

Die Aktienanalyse von Nakabohtec Corrosion Protecting zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 5075,38 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 5030 JPY liegt, was einer Abweichung von -0,89 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 4940 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt bei +1,82 Prozent. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung rund um Nakabohtec Corrosion Protecting ist größtenteils positiv, wie auf sozialen Plattformen gemessen wurde. Die Kommentare und Befunde waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Nakabohtec Corrosion Protecting in den sozialen Medien. Die Anzahl der Diskussionen über die Aktie war weder übermäßig positiv noch negativ, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Nakabohtec Corrosion Protecting liegt bei 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,44 und unterstützt die Gesamteinschätzung als "Neutral".

Insgesamt lässt sich sagen, dass Nakabohtec Corrosion Protecting derzeit in einem neutralen Trend ist, wobei die Stimmung als positiv eingestuft wird. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.