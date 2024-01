Nakabohtec Corrosion Protecting Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die technische Analyse der Nakabohtec Corrosion Protecting-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5056,63 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 4880 JPY liegt, was einer Abweichung von -3,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 4962,2 JPY nahe dem letzten Schlusskurs (-1,66 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nakabohtec Corrosion Protecting liegt bei 42,25, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Nakabohtec Corrosion Protecting von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer "Neutral"-Einstufung.