Naito & Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne wahrscheinlicher sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Naito & heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 60 Punkten, was darauf hindeutet, dass Naito & weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 50 ebenfalls neutral und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird das Naito &-Wertpapier damit als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung einer Aktie kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen beeinflusst werden. Unsere Analysten haben Naito & auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Bei Naito & wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes sowie eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz verzeichnet. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Naito &-Aktie aufgrund ihrer trendfolgenden Indikatoren auf 50- und 200-Tage-Basis ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 147,56 JPY, während der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 143,48 JPY liegt. In Summe erhält die Naito &-Aktie auf Basis der technischen Analyse ebenfalls ein "Neutral"-Rating.