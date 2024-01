Naito & Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index: Ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Naito &. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 53,85 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Naito & derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Wie steht es um den 25-Tage-RSI? Auch auf 25-Tage-Basis ist Naito & weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50). Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Naito & für diesen Punkt unserer Analyse somit als "Neutral" bewertet.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Naito & hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verbessert. Dafür erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Naito & gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin. Naito & erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien für Naito & ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Unsere Einschätzung ergibt daher insgesamt ein "Gut" bezüglich der Anlegerstimmung.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Naito & derzeit "Neutral". Denn der GD200 des Wertes verläuft bei 147,08 JPY, womit der Aktienkurs (143 JPY) um -2,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Auf Basis der letzten 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 142,88 JPY. Dies entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,08 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einzustufen. Insgesamt entspricht dies der Bewertung "Neutral".