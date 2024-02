Mit Naigai wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Naigai im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Naigai, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Naigai-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 274,64 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 256 JPY deutlich darunter liegt (Unterschied -6,79 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (265,78 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,68 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Naigai-Aktie bei einfacher Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auch auf Aktien auswirken kann. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde bei Naigai eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung des Signals führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Naigai liegt aktuell bei 75 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch -verkauft an, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Naigai-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.