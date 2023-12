Naigai Tec im Check!

Das Stimmungs- und Buzz-Maß für Aktien basiert nicht nur auf Analysen von Banken, sondern auch auf dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Anhand dieser Faktoren haben wir die Aktie von Naigai Tec untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Naigai Tec weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich für die langfristige Stimmungslage der Aktie von Naigai Tec die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Naigai Tec derzeit auf 2314,71 JPY, während der Kurs der Aktie selbst 2133 JPY beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -7,85 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2266,28 JPY, was zu einem Abstand von -5,88 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Schlecht" für die technische Analyse.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Naigai Tec ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Naigai Tec-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 83,51, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,43, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Naigai Tec in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.