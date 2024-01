Naigai Aktie: Keine Angst!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet hat interessante Ausprägungen in Bezug auf die Aktie von Naigai gezeigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Aus technischer Sicht ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt des Schlusskurses der Naigai-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 274,36 JPY liegt und der letzte Schlusskurs (269 JPY) um -1,95 Prozent abweicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einem "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Naigai diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert für Naigai liegt aktuell bei 46,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine "Neutral"-Bewertung.