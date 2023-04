Nahles legt Arbeitsmarktstatistik für April vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Freitag in Nürnberg ihre Arbeitsmarktstatistik für den April vor. Erwartet wird, dass die BA-Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles über einen weiterhin stabilen Arbeitsmarkt in Deutschland mit einer etwas gebremsten Frühjahrsbelebung berichten wird.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geht in seiner Prognose auch für die nächsten drei Monate von einer stabilen Entwicklung aus. Im März waren in Deutschland 2,594 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, 26 000 weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,7 Prozent.

Geprägt wird die Lage von einer weiterhin großen Nachfrage nach Fachkräften einerseits und andererseits von einem Zuwachs an Arbeitslosen durch Ukraine-Flüchtlinge, die aus den Integrationskursen kommen und nicht sofort einen Job finden./dm/DP/nas