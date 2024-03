Nagoya Railroad Aktie: Das ist ein Hammer

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Nagoya Railroad ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Nagoya Railroad-Aktie bei 2229,84 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2209,5 JPY liegt, was einer Abweichung von -0,91 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2215,85 JPY, was einer Abweichung von -0,29 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität, wodurch die Gesamtbewertung für das langfristige Stimmungsbild "Neutral" lautet. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 20 auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 42,16, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Nagoya Railroad basierend auf dem RSI.

