Nagoya Railroad Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Nagoya Railroad bleibt neutral, so die Analyse des Anleger-Sentiments in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von den Anlegern diskutiert. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigen ebenfalls keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Somit erhält die Nagoya Railroad-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse, die sich auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bezieht, ergibt eine neutrale Bewertung. Der aktuelle gleitende Durchschnitt beträgt 2216,51 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2263 JPY liegt, was einem Unterschied von +2,1 Prozent entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Bild. Der letzte Schlusskurs liegt hierbei über dem gleitenden Durchschnitt um +5,22 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Nagoya Railroad-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die relative Stärke der Aktie, gemessen am Relative Strength-Index (RSI), zeigt eine Überverkaufssituation mit einem Wert von 22,92 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Dementsprechend wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 31, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI mit einem "Gut"-Rating bewertet.

