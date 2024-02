Nagawa Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nagawa-Aktie liegt bei 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 64,9 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Nagawa.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen nahm zu, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 6841,7 JPY liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 7198,8 JPY führt hingegen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nagawa eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an fünf Tagen negative Kommunikation stattfand. Aktuell zeigt sich jedoch ein Interesse der Anleger an positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Nagawa auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.