Nagawa Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Nagawa wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 47,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nagawa-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch sie ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Nagawa-Aktie mit 6880 JPY derzeit +3,95 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +2 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für die Aktie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Nagawa eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und ein negative Tage, während an neun Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Nagawa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.