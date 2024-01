YuanShengTai Dairy Farm Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Yuanshengtai Dairy Farm beträgt derzeit 25,44 und liegt damit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 70 in der Nahrungsmittelbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yuanshengtai Dairy Farm-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu lag der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,66, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Yuanshengtai Dairy Farm ist neutral, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt erhält die Yuanshengtai Dairy Farm-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem KGV, dem RSI, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz.