Nagase Brothers Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

In den letzten zwei Wochen wurde Nagase Brothers von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befassten. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation konnten in den vergangenen Wochen für Nagase Brothers kaum festgestellt werden, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergab, dass die Nagase Brothers-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (58) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (50,53) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1985,73 JPY) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (2015,48 JPY) lassen eine neutrale Einschätzung zu, da der letzte Schlusskurs in beiden Fällen nahe dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine klare "Neutral"-Bewertung für die Nagase Brothers-Aktie.