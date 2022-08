Nagarro KATEK – das rockt heute. Zumindest operativ. Und bei einem rockt auch der Kurs.

Nagarro KATEK – Aktien, die in den letzten Monaten trotz starken operativen News dem Aktionär keine Freude machten. Könnte sich vielleicht ändern. Zumindest haben beide mit ihren heutigen Quartalsmeldungen damit „operativ das Feld für positive Kursimpulse“ bereitet. Und bei KATEK wirkte es sofort: plus 10,25%.Wobei die Aktie der Nagarro mit +1,93 % zumindest schon mal das richtige Vorzeichen hat für die bereits engagierten Aktionäre. Beide sind aktiv in den derzeitigen „Trendthemen“ Digitaliserung bzw. E-Mobilität/Elektronik/Smart. Die KATEK SE (ISIN:DE000A2TSQH7) ist nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2021 mit dem operativ stärksten Quartal ihrer Unternehmensgeschichte ins Geschäftsjahr 2022 gestartet und setzte das im Q2 überaus erfolgreich fort.

Und bei der Nagarro SE (ISIN DE000A3H2200) ist sogar mit Umsatzsteigerungen von 65% im Q2 fast Euphorie aufgekommen – Dipika Srivastava, Nagarro-„Kollegin“ in Lucknow, Indien, die sich beruflich mit Cloud, Web-APIs und Microservices befasst, wird folgendermassen zitiert: „Jede und jeder einzelne von uns bei Nagarro ist begeistert von dem Wachstum, das wir erreichen konnten. Nagarro etabliert sich eindeutig als der weltweit führende Anbieter von agilen Technologiedienstleistungen.“

Nagarro KATEK – Dienstleister für „andere“, auf Erfolgskurs im Bereich Digitalisierung

Nagarro konnte die Umsatzdynamik aus dem ersten Quartal 2022 auch im zweiten Quartal 2022 fortführen. Die Nachfrage war weiterhin stark und zeigte sich unbeeindruckt von der sich abzeichnenden Möglichkeit einer Konjunkturabschwächung. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal 2022 auf 210,0 Mio EUR, was einem Wachstum von 65,0 % (währungsbereinigt plus 55%) gegenüber 127,3 Mio EUR im zweiten Quartal des Vorjahres und einem Anstieg von 13,2 % gegenüber 185,5 Mio EUR im ersten Quartal 2022 entsprach.

Der Personalaufbau von „netto“ 872 Fachkräften allein im Q2 zeigt die dynamische Entwicklung Nagarro’s, die sich auch in der Gewinnentwicklung niederschlägt: EBITDA plus 156,2 % auf 39,4 Mio EUR.. Die wesentliche Bereinigung betraf dabei Aufwendungen für Aktienoptionen in Höhe von 0,8 Mio. EUR. Und das EBIT erhöhte sich im Jahresvergleich um 224,0 % auf 31,1 Mio EUR. Der Nettogewinn wuchs im Jahresvergleich um 296,3 % auf 22,3 Mio EUR.

Am 21.07. erhöhte man bereits die Prognose – da waren die Quartalszahlen gerade „im Buchungsprozess“

Die Umsatzprognose für 2022 wurde von 770 Mio auf 800 Mio EUR erhöht. Die Schätzung für die Gross Margin wurde von 28 % auf 27 % angepasst, während die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge bei 14 % verblieb.

Manas Fuloria, Co-Founder und Custodian of Entrepreneurship in the Organization, sagte am 21.07.: „Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die Nachfrage nach den branchenweit führenden Digital-Engineering-Dienstleistungen von Nagarro trotz der Herausforderungen, mit denen die Weltwirtschaft zweifellos konfrontiert ist, stark bleibt. Wir sehen zwar einen gewissen Nachfragerückgang bei Start-ups und eine beginnende Zurückhaltung bei großen Unternehmen, aber insgesamt sind wir vorsichtig optimistisch, was unsere Umsatzdynamik in der zweiten Jahreshälfte angeht. Damit sind wir für ein sehr starkes Umsatzwachstum im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr gerüstet.

Allerdings scheinen der Kampf um Spitzenkräfte in der Softwareentwicklung und die daraus resultierende Lohninflation nicht nachgelassen zu haben, was möglicherweise auf das positive Nachfrageumfeld in unserer Branche zurückzuführen ist. Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind wir allerdings etwas weniger zuversichtlich, dass wir unsere gestiegenen Kosten rasch an die Kunden weitergeben können, und außerdem haben wir in der zweiten Jahreshälfte weniger Arbeitstage. Insgesamt ist das Unternehmen aber in einer hervorragenden Verfassung! Wir steuern weiter auf unser Ziel zu, Nagarro zu einem der großartigen Unternehmen der Welt zu machen.“

Nagarro steht für? Was machen die eigentlich?

Es geht um „Digital Engineering“. Die Nagarro SE, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstütze ihre Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und so auf ihren Märkten zu reüssieren. Das Unternehmen zeichne sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz aus, bahnbrechende Lösungen zu finden, aus. Nagarro beschäftigt über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 30 Ländern.

In wikipedia findet sich folgende Definition für Digital Engineering: „Digital Engineering beschäftigt sich mit der Verknüpfung von Technikwissenschaften (engl. „Engineering“) mit digitalen Technologien. Digital Engineering entwickelt und erforscht Verfahren und Strategien, mit denen die Digitale Transformation, die in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft ein zentrales Thema darstellt, umgesetzt werden kann. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Softwaretechnologien, da sie für Prozesse, Produkte und Dienstleistungen als grundlegende Lösungskomponente agieren. Digital Engineering zielt insbesondere darauf ab, die Planung, Erstellung, Fortentwicklung und den Betrieb von softwarebasierten Systemen systematisch und vorhersagbar durchzuführen analog zu industriellen Herstellungsprozessen in anderen Branchen. “ (Wikipedia)

Spannende Aktie auf stark zurückgekommenen Kursniveau – man könnte auch sagen zu einem wieder interessanten Kursniveau. Wobei die aktuelle Börsenstimmung die Bewertungsrelationen für Tech-Werte, die vor wenigen Monaten noch als „angemessen“ gesehen wurden, kräftig nach unten „gebracht hat“.

Nagarro KATEK – Dienstleister für „andere“, auf Erfolgskurs im Bereich Elektronik

Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2022 auf 315,9 Mio EUR (+16,6 %;) und das EBITDA (adjusted) auf 16,9 Mio EUR – plus 26,1 %, Wobei das stärkste Wachstum unter anderen im „High-Value-Electronics-Bereichen Renewables/Solar“-Segment mit plus 129,2 % gegenüber Vorjahreszeitraum erzielt werdne konnte. Sowie im Bereich „Tele-Care/Healthcare“ mit plus 131,2 %. Und selbst der Bereich eMobility/Charging wuchs trotz schlechter Absatzzahlen der Automotive-Industrie um 13,2 % gegenüber dem Vorjahr, wohingegen das restliche Automotive-Geschäft mit einem Minus von 6,4 % das Schlusslicht aller KATEK-Aktivitäten bildete.

Das operative EBITDA (adjusted) ohne Sondereffekte in Höhe von 16,9 Mio EUR im ersten Halbjahr 2022 liegt deutlich über dem Vorjahr in Höhe von 13,4 Mio. Die EBITDA-Marge (adjusted) verbesserte sich von 5,0 % auf 5,3 % – wobei hier durchaus noch Luft nach oben scheint. Auf jeden fall scheint dem „Markt“ dieses Halbjahresergebnis die KATEK-Aktie wieder auf den Schirm gebracht zu haben – mit einem Kurssprung von rund 10% auf aktuell 19,90 EUR (09:54 Uhr) entfernt sie sich immer weiter von den noch im Juni gesehenen Tiefs bei unter 14,00 EUR.

White Label-Produkt „Wallbox“ ist fertig und US-Übernahme (fast) abgeschlossen – Weichen für die Zukunft gestellt

„Die angekündigte Whitelabel-Wallbox von KATEK – die ghostONE (www.ghost-charger.com) – ist fertig entwickelt und die Vorbereitungen für den Produktionsstart in ausgewählten KATEK-Werken Anfang Q1/2023 laufen auf Hochtouren. Die Verhandlungen mit potenziellen Großkunden verlaufen sehr vielversprechend und der erste signifikante Rahmenvertrag steht vor dem Abschluss“, sagt Rainer Koppitz, CEO & Co-Founder der KATEK SE. Die AC-Wallbox der neuesten Generation zielt auf das gehobene Volumensegment des privaten und halböffentlichen Ladens. Damit wird KATEK an der sehr dynamischen Entwicklung des interessantesten Marktsegmentes für Charging partizipieren, das bis 2035 auf prognostizierte 65 Millionen Ladepunkte in Europa anwachsen und 80 % des Marktes für Ladesäulen ausmachen wird.

Closing der Übernahme von SigmaPoint kurzfristig erwartet: Im April 2022 hat die KATEK SE die geplante Übernahme der SigmaPoint, einem kanadischen Anbieter von High-Value-Electronics, bekanntgegeben. Damit erweitert KATEK die Branchenpräsenz um Homeland Security & Defense und stärkt das Angebot für europäische Kunden der KATEK in Nordamerika. KATEK-CEO Rainer Koppitz: „Als Nummer Drei der europäischen Elektronikdienstleister lösen wir damit das Versprechen an unsere europäischen Kunden nach einer Präsenz auf dem nordamerikanischen Kontinent ein.“ KATEK schließt mit SigmaPoint die Lücke in Nordamerika und bietet damit neben dem bereits eröffneten asiatischen Werk in Malaysia den Local-for-local Ansatz auf einem weiteren Kontinent an. Das Closing der Transaktion wird kurzfristig nach Veröffentlichung des Halbjahresberichts erwartet. Durch die Erstkonsolidierung wäre ein Upside-Potential beim Umsatz in Höhe von 20 Mio. Euro für das Gesamtjahr hinzuzurechnen.

Management erhöht Umsatzprognose 2022 deutlich

Aufgrund der erfreulichen Runrate im zweiten Quartal, des hohen Auftragsbestands sowie des hohen Book-to-bill-Ratios von über 1,2 erhöht der KATEK-Vorstand die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 von bisher 583,3 Mio auf mehr als 615,0 Mio EUR unter Beibehaltung der Ergebnisprognose (EBITDA adjusted: größer 33,4 Mio EUR).

KATEK steht für? Was machen die eigentlich?

Die KATEK-Gruppe ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw. Elektronikdienstleistungen anbietet – beispielsweise entwickelt man Ladestationen „white Label“und baut diese auch, oder Lösungen für die Vernetzung von „erneuerbaren Energieanlagen mit häuslichen Verbrauchsstellen und Speichermedien“. Die KATEK-Gruppe beschäftigt derzeit über 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland und Osteuropa.