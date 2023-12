Nagarro Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Stimmung unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün an, was auf fehlende negative Diskussionen hindeutet. An insgesamt sieben Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt positiv über das Unternehmen Nagarro diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 2 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Nagarro-Aktie ergibt einen Wert von 62,64 für RSI7 und 46,75 für RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung, was das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators auf "Neutral" setzt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Nagarro. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse der Nagarro-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Nagarro-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.