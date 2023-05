Nagarro Aktie tiefrot am Montag? Nach XETRA-Schluss gab es eine „Prognoseänderung“.

Um 17:40 Uhr meldete Nagarro per ad-hoc-Neldung: „Der Vorstand der Nagarro SE hat am heutigen Tag die Entwicklungen von Januar bis April, einschließlich der Währungsentwicklung, analysiert und daraufhin beschlossen, die Guidance des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 anzupassen. Das Unternehmen ändert die Umsatzprognose für 2023, ohne Berücksichtigung der im Jahr 2023 getätigten Akquisitionen, von 1.020 Mio. € auf eine Größenordnung von 940 Mio. €. Die Schätzung für die Gross Margin liegt unverändert bei 28 % und die Erwartung für die bereinigte EBITDA-Marge weiterhin bei 15 %. „

Und damit werden direkt einige Fragen akut. Was ist bei Nagarro in den ersten vier Monaten des Jahres anders gelaufen? Muss man sich die red-flaggs der WiWo mal genauer ansehen?

Während der Umsatz in 2022 bei 856,3 Mio EUR, was noch ein Umsatzwachstum von 56,8 % gegenüber dem Vorjahr bedeutete (nicht währungsbereingt), bedeutet die gestrige Prognosereduktion, für 2023 „nur noch“ ein erwartetes Umsatzwachstum von rund 10% – während die bisher gültige Guidance noch von rund 20% Wachstum ausging. Fragt sich natürlich, was ist passiert? Warum diese kräftige Reduktion der Umsatzprognose?

Zuletzt konnten Anleger am 14.April mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufsprogramms über 30 Mio EUR von einem weiteren Schritt zur Stabilisierung des Nagarro Aktienkurses ausgehen. Der mit vile Spannung erwartete Capital Markets day am 20. April wiederum brachte keine neuen Erkenntnisse oder wesentliche Informationen, die den Kurs stärker hätten beeinflussen können. Aber die gestrige ad-hoc schafft – wieder – ein hohes Mass an Unsicherheit, Gift für den Kurs einer Aktie. Jetzt ist das Management gefordert, möglichst kurzfristig der regelkonform sehr knappen ad-hoc eine ausführlcihichere Erläuterung über die Gründe der doch überraschenden Prognsoereduktion folgen zu lassen.