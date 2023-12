Nagarro Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Nagarro zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis einen Wert von 21,65 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält Nagarro eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 33,18, was bedeutet, dass Nagarro hier weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft und insgesamt erhält es ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nagarro eingestellt waren. Insgesamt gab es sieben positive und zwei negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Nagarro daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die langfristige Stimmung rund um Aktien wird durch die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet bestimmt. Für Nagarro zeigte die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung wenig Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Nagarro auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 81,69 EUR, während der Kurs der Aktie (87,8 EUR) um +7,48 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 75,87 EUR, was einer Abweichung von +15,72 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie als "Gut"-Wert eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Nagarro daher eine positive Bewertung in allen analysierten Punkten.