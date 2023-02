Nagarro – Aktie mehr als 25% Minus auf Wochenbasis. Zuerst kamen die Leerverkäufe, dann kam die Wirtschaftswoche.

Nagarro – eine Aktie, die sich seit ihren Oktobertiefs bei 83,00 EUR in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend befand. End eJanuar wieder Kurse über 130,00 EUR sah und sich bis Montag dieser Woche (Eröffnungskurs: 128,00 EUR) charttechnisch „im grünen Bereich“ bewegte. Und dann ging es los.Zuerst unmerklich startete ein Kursverfall, der sich bis Freitag beschleunigte und mit einem aktuellen Tages-Minus von 14,46 % seinen Tiefpunkt erreichte. Seinen bisherigen Tiefpunkt muss man wohl sagen. Und wie kam es dazu? Unternehmensmeldungen? Fehlanzeige.

Die letzte (operative) Unternehmensmeldung gab es am 9. Januar: Die Guidance für 2023 wurde gemeldet – „Nagarro erwartet für 2023 einen Umsatz in der Größenordnung von 1020 Mio. EUR. Die Schätzungen für die Gross Margin und die bereinigte EBITDA-Marge liegen bei 28 % bzw. 15 %.“(CN Nagarro, 9.01.2023) Nicht so schlecht: Wenn man bedenkt, dass die Prognose für 2022 einen Umsatz von 800 bis 830 Mio EUR erwarten lässt, Steigerung der Gross Margin um 1% gegenüber Prognose für 2022 und EBITDA-Marge verblieb auf dem erhöhten Niveau, wie für 2022 prognostiziert. Danach gab es einige „wenig spannende“ Stimmrechtsmitteilungen von Goldman Sachs, Morgan Stanley,…

Also operativ scheint es nichts Neues zu geben – zumindest wurde nichts vom Unternehmen gemeldet. Woran liegt es dann, dass die Nagarro Aktie so kräftig fällt?

Interessant könnten da die aktuell diese Woche gemeldeten Transaktionen von einigen Shortsellern sein, die im Bundesanzeiger um einen Tag verzögert, sofern sie die Meldegrenze(0,5% der ausstehenden Aktien) erreichen oder überschreiten, erscheinen (müssen): Am 21.02. (Dienstag) erhöhte Kairos Investment ihre Shortposition in Nagarro-Aktien von 0,47% auf 0,51% und dann am Donnerstag nochmals auf 0,6%. Möglicherweise zufällig erhöhte am Montag die SIH Partners ihre erst am Freitag der Vorwoche auf 0,51% erhöhte Shortposition auf 0,66%. Und weiter dann am Dienstag auf 1,7%. Damit noch nicht Schluss ging es am Mittwoch weiter auf 2,64%.

Ob am Freitag weitere Positionen auf Nagarro aufgebaut wurden, wird erst am Montag dem Bundesanzeiger zu entnehmen sein.

Neben den unverändert bestehenden Shortpositionen von 2,25%, die schon vorher von zwei weiteren Hedgefonds aufgebaut worden waren, erhöhten also allein diese beiden Fonds ihre Shortpositionen um 2,36% IN DIESER WOCHE BIS DONNERSTAG. Insgesamt werden derzeit an MELDEPFLICHTIGEN SHORTPOSITIONEN 5,69%gehalten. Wie hoch die nicht meldepflichtigen Positionen sind und wieviel allein diese Woche dazugekommen sein mögen, ist nicht bezifferbar. Erfahrungswerte der Vergangenheit zeigten, dass oft, normalerweise. die Summe der nicht meldepflichtigen Positionen höher als die der meldepflichtigen Positionen war.

Auf die Kursentwicklung einer im SDAX notierten Aktie sollten allein die von Montag bis Donnerstag leerverkauften 2,36 % der handelbaren Aktien negativ wirken…

Wieviel des Kursverlustes der Nagarro Aktie von Montag bei Handelseröffnung 128,00 EUR auf Schlusskurs Donnerstag von 108,60 EUR hiervon beeinflusst wurde, lässt sich nicht sagen. Kurssteigernd werden die relativ hohen Leerverkäufe nicht gewirkt haben. UND WIE DURCH EIN WUNDER, findet die Nagarro Aktie dann auch noch in einem grösseren Artikel in der Wirtschaftswoche „Acht kritische Punkte: Die roten Flaggen von Nagarro“ Erwähnung – am Freitag Morgen.

Bewundernswert die Vorausahnungen der Hedgefonds – für das Entdecken von Schwächen in Firmenkonzepten werden die Manager bezahlt. Und zufällig kamen sie wohl auf ähnliche Gedanken, wie am Freitag die Wirtschaftswoche. Und in der Wirtschaftswoche geht es um Cash-Flow, hohe Forderungen, Telefonnummern, … Für die Aktionäre der Nagarro wird es auf jeden Fall jetzt spannend. Wird es nach der Wirtschaftswoche weitere „Berichte“, „Reports“ oder Aussagen von Hedgefonds geben, die die Fragen, die in der Wirtschaftswoche aufgerufen werden, weiter vertiefen? Oder sogar neue aufwerfen? Auf jeden Fall sollten Aktionäre – mit kühlem Kopf – die Argumente der Wirtschaftswoche lesen und für sich werten.

Und spannend wird auch der Bundesanzeiger am Montag – wurden am Freitag in den fallenden Kurs weitere Shortpositionen aufgebaut – oder vielleicht sogar schon Gewinne realisiert und entsprechend Positionen reduziert? Wird es von Nagarro eine Stellungnahme geben? auf jeden Fall unruhige Zeiten für die Aktionäre Nagarros mit einem Höchstmass an Unsicherheit. Viel Nebel, wenig Klarheit. Einsteigen oder nur raus? Antworten, die vielleicht in den nächsten Tagen leichter fallen….