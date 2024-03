Nagarro Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die technische Analyse von Nagarro zeigt, dass die Aktie neutral bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 80,46 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 83,95 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +4,34 Prozent. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 88,84 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,5 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält Nagarro eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Obwohl insgesamt neun Handelssignale ermittelt werden konnten, ergibt sich ein Bild mit 2 Gut- und 7 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Nagarro weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität aufweist. Daher erhält Nagarro für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Wert führt.