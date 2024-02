Nagarro Aktie: Der ganz große Wurf!

In den letzten Wochen gab es bei Nagarro keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen hatte. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nagarro diskutiert. Sechs Tage waren von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen in den Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefgreifende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Nagarro auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Nagarro-Aktie derzeit 65, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage gibt ein neutrales Rating (Wert: 55,72). Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Nagarro-Aktie ein Durchschnitt von 80,35 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 86,7 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 89,14 EUR, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält Nagarro für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

