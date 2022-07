Nagarro Aktie mit erhöhter Prognose vor Trendwende?

Nagarro Aktie – seit der Abspaltung von Allgeier ist der Kurs auf unerwartete Höhen gestiegen und ist seit Anfang des Jahres auf dem „Rückzug“. Es hat sich seit dem Allzeit-Hoch bei 212,00 EUR ein Abwärtstrend herausgebildet bis auf ein Tief bei 94,50 am 15.07.2022. Danach setzte zumindest eine Bodenbildung ein.Bei einem aktuellen Kurs von 110,00 EUR (XETRA-Schluss Donnerstag) könnte durch die gestrige Nachricht über eine „Prognoseanpasssung“ nicht das letzte Wort gewesen sein. Wobei anders als aktuell „üblich“ Anpassung für nagarro heisst:

Umsatzerwartung erhöht auf 800 Mio EUR – von 775 Mio EUR – für 2022

Und selbst die leichte Reduktion der erwarteten Bruttomarge von 28% auf 27% schlägt nicht auf die unverändert erwartete, bereinigte EBITDA-Marge von 14% durch. Also unter dem Strich wird für 2022 bei Erreichen der Prognose am Ende – bereinigt – mehr EBITDA „übrigbleiben“ als zuvor erwartet. Manas Fuloria, Co-Founder und Custodian of Entrepreneurship in the Organization, sagte: „Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die Nachfrage nach den branchenweit führenden Digital-Engineering-Dienstleistungen von Nagarro trotz der Herausforderungen, mit denen die Weltwirtschaft zweifellos konfrontiert ist, stark bleibt. Wir sehen zwar einen gewissen Nachfragerückgang bei Start-ups und eine beginnende Zurückhaltung bei großen Unternehmen, aber insgesamt sind wir vorsichtig optimistisch, was unsere Umsatzdynamik in der zweiten Jahreshälfte angeht.

Damit sind wir für ein sehr starkes Umsatzwachstum im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr gerüstet. Allerdings scheinen der Kampf um Spitzenkräfte in der Softwareentwicklung und die daraus resultierende Lohninflation nicht nachgelassen zu haben, was möglicherweise auf das positive Nachfrageumfeld in unserer Branche zurückzuführen ist. Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind wir allerdings etwas weniger zuversichtlich, dass wir unsere gestiegenen Kosten rasch an die Kunden weitergeben können, und außerdem haben wir in der zweiten Jahreshälfte weniger Arbeitstage. Insgesamt ist das Unternehmen aber in einer hervorragenden Verfassung! Wir steuern weiter auf unser Ziel zu, Nagarro zu einem der großartigen Unternehmen der Welt zu machen.“

Nagarro Aktie steht für? Was machen die eigentlich?

Es geht um „Digital Engineering“. Die Nagarro SE, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstütze ihre Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und so auf ihren Märkten zu reüssieren. Das Unternehmen zeichne sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz aus, bahnbrechende Lösungen zu finden, aus. Nagarro beschäftigt über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 30 Ländern.

In wikipedia findet sich folgende Definition für Digital Engineering: „Digital Engineering beschäftigt sich mit der Verknüpfung von Technikwissenschaften (engl. „Engineering“) mit digitalen Technologien. Digital Engineering entwickelt und erforscht Verfahren und Strategien, mit denen die Digitale Transformation, die in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft ein zentrales Thema darstellt, umgesetzt werden kann. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Softwaretechnologien, da sie für Prozesse, Produkte und Dienstleistungen als grundlegende Lösungskomponente agieren. Digital Engineering zielt insbesondere darauf ab, die Planung, Erstellung, Fortentwicklung und den Betrieb von softwarebasierten Systemen systematisch und vorhersagbar durchzuführen analog zu industriellen Herstellungsprozessen in anderen Branchen. “ (Wikipedia)

Auf jeden Fall bietet dieses „Angebot“ Wachstum und steigende Erträge – Nagarro Aktie als Growth Wert?

Schaut man sich die Umsatzentwicklung des Unternehmens an handelt es sich bei der „Nagarro-Story“ um eine klare wachstumsstory. Zur Erinnerung: Für 2022 erwartet man 600 Mio EUR Umsatz:

Passend dazu die „letzten Zahlen“ – Ergebnisse des Q1/2022: Begünstigt durch ein Jahr mit zahlreichen Neueinstellungen ( Zuwachs von netto 2.263 Fachkräften), drei Akquisitionen stiegen die Umsätze von 115,7 Mio EUR im ersten Quartal 2021 auf 185,5 Mio EUR im ersten Quartal 2022, was einem Wachstum von 60,3 % entspricht – währungsbereinigt plus 55,2 %. Der Gross Profit stieg im Q1 2022 auf 50,4 Mio EUR Euro von 34,1 Mio EUR im Q1 2021. Die Gross Margin sank von 29,4 % im Q1 2021 auf 27,1 % im Q1 2022. Das bereinigte EBITDA stieg um 56,1 % von 18,6 Mio EUR (16,0 % der Umsatzerlöse) im Q1 2021 auf 29,0 Mio EUR (15,6 % der Umsatzerlöse) im Q1 2022.

Gewinn konnte mithalten

Das EBITDA wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 60,9 % auf 27,9 Mio EUR (Vorjahr: 17,3 Mio). Und das EBIT stieg gegenüber dem Vorjahr um 73,8 % auf 20,5 Mio EUR (Vorjahr: 11,8 Mio). Dazu stieg besonders kräftig – auch Baisseffekt geschuldet – das Ergebnis der Periode im Jahresvergleich um 81,6 % auf 13,9 Mio. EUR.

Spannende Aktie auf stark zurückgekommenen Kursniveau – man könnte auch sagen zu einem wieder interessanten Kursniveau. Wobei die aktuelle Börsenstimmung die Bewertungsrelationen für Tech-Werte, die vor wenigen Monaten noch als „angemessen“ gesehen wurden, kräftig nach unten „gebracht hat“.