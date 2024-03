Nagarro Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Analyse von Nagarro-Aktien zeigt gemischte Ergebnisse in Bezug auf verschiedene Faktoren. In Bezug auf die Kommunikation im Netz wurde eine schwache Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 80,5 EUR verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Der Aktienkurs lag jedoch bei 81,9 EUR, was einen Abstand von +1,74 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergab sich jedoch ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -7,26 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger ergab die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Nagarro aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf neun konkret berechneten Signalen (7 "Schlecht", 2 "Gut).

Der Relative Strength Index (RSI) ergab ebenfalls gemischte Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI zeigte, dass Nagarro aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Der 25-Tage-RSI hingegen ergab eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Nagarro-Aktien, basierend auf verschiedenen Faktoren und Analysen.