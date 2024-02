Nagarro Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die technische Analyse der Nagarro-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 80,38 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 89,05 EUR liegt, was einem Abstand von +10,79 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 89,08 EUR erreicht, was einer Differenz von -0,03 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend erhält die Nagarro-Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nagarro eingestellt waren. Es gab fünf positive und vier negative Tage, sowie fünf Tage ohne eine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Nagarro daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Nagarro von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass der RSI der Nagarro bei 59,77 liegt und somit als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Nagarro-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nagarro in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Nagarro deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.