Nagarro Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse von Nagarro zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 80,54 EUR, was einer Abweichung von +9,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 88,4 EUR, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nagarro auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionintensität in den sozialen Medien ist mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 61,05 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 47,17 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Nagarro eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.