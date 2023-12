Nagarro Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Für die Aktie von Nagarro beträgt der RSI 14,75, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 29 und zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation an, die ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Nagarro zeigen in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen, was dazu führt, das Unternehmen als "Gut" einzustufen. Es gibt jedoch auch ein Schlecht-Signal, das zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie von Nagarro werden anhand von langfristigen Analysen und der Diskussionsintensität im Internet bewertet. Dabei zeigt sich eine neutrale Bewertung, basierend auf der mittleren Aktivität der Beiträge, und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachten. Der 200-Tage-Durchschnitt für Nagarro liegt bei 81,41 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 91,2 EUR liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 77,7 EUR über dem gleitenden Durchschnitt und erhält eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von Nagarro auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.