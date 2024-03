Nagarro Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit als "überkauft" oder "überverkauft" angesehen wird. Dies wird durch die Beziehung der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit bestimmt. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Bei der Bewertung von Nagarro wird zunächst der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 56,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nagarro-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. In Bezug auf den längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, auch bekannt als RSI25, zeigt sich auch hier, dass Nagarro weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 69,2, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Nagarro insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nagarro-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von -5,84 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachtet man auch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), zeigt sich ebenfalls eine Abweichung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Die Betrachtung von Nagarro auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Hinsicht führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Nagarro hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zu Nagarro ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Nagarro.