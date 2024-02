Nagarro Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Aktie von Nagarro wird derzeit mit einem Kurs von 91,05 EUR gehandelt, was einem Abstand von +3,67 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +12,7 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über das aktuelle Bild der Aktie. In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte eine leichte Reduktion, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für Nagarro führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert bei 50,41 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 45,85, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer abschließenden "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.