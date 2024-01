Nagarro Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Technische Analyse zeigt, dass die Nagarro-Aktie laut trendfolgenden Indikatoren derzeit eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt (81,05 EUR) als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (87,23 EUR) liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs (91,9 EUR), was auf einen positiven Trend hinweist.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien hat die Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führte.

Die Analyse des Anleger-Sentiments ergab eine überwiegend positive Meinung, aber auch "Schlecht"-Signale auf analytischer Ebene. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nagarro-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Nagarro-Aktie gemäß der Technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung erhält, jedoch das Sentiment in den sozialen Medien und der RSI eine "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung zeigen.