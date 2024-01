Nagarro Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Nagarro-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 31, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 41,37 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Nagarro-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt positive Bewertungen ergibt. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 81,12 EUR, während der kurzfristige Durchschnitt bei 84,45 EUR liegt. Beide Werte zeigen eine positive Abweichung vom letzten Schlusskurs und führen zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Nagarro wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Nagarro bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben.

Die Basis des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nagarro diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Insgesamt wird Nagarro auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.