Nagarro Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI von Nagarro liegt bei 60,57, was als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nagarro-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 80,67 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (88,95 EUR) liegt deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 88,01 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Nagarro überwiegend positiv, mit neun positiven und einem negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Es gab auch ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen, wobei mehr Verkaufssignale zu verzeichnen waren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes zu Nagarro gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nagarro daher gemischte Bewertungen auf verschiedenen Analyseebenen.