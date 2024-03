Nagarro Aktie: Der Knall ist da!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. Die Analyse des Unternehmens Nagarro zeigt, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Nagarro daher ein "Schlecht"-Wert in Bezug auf diese weichen Faktoren.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Nagarro besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch haben tiefergehende Analysen ergeben, dass vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Nagarro insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nagarro-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI liegt bei 70, während der RSI25 bei 65,08 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Nagarro nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nagarro-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 80,45 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 82,3 EUR liegt. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des unter dem Durchschnitt liegenden Schlusskurses. Insgesamt erhält die Nagarro-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.