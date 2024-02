Nagarro Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse der Nagarro-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 80,35 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 86,7 EUR, was einem Unterschied von +7,9 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt einen aktuellen Wert von 89,14 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-2,74 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich Sentiment und Buzz konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen beobachtet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für Nagarro ein "Gut" in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Nagarro diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger besonders an positiven Themen interessiert. Die automatischen Analysen ergaben jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Nagarro auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nagarro-Aktie ergibt auf Basis der letzten 7 Tage einen Wert von 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating (Wert: 55,72). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Nagarro.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Nagarro-Aktie gemäß der technischen Analyse und Anlegerstimmung als "Gut" bewertet wird, während der RSI auf neutralen Niveau liegt.