Nagarro Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse der Nagarro-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 80,5 EUR verläuft. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs bei 81,9 EUR lag, was einem Abstand von +1,74 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 88,31 EUR, was einer Differenz von -7,26 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Das Gesamtfazit basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Auch Anlegerstimmungen spielen eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse von Nagarro auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene, was zu dem Fazit führt, dass die Stimmung bezüglich Nagarro als "Gut" einzustufen ist.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz war schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was eine weiterführende "Schlecht"-Einstufung zur Folge hatte. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Wert für Nagarro.

Abschließend wurde auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von 77,39 Punkten zeigt, dass Nagarro aktuell überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Nagarro daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.