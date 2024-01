Nagarro Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Analyse der Aktie von Nagarro zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten die übliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird das Sentiment für das Unternehmen als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Dies ergibt insgesamt eine positive Beurteilung für Nagarro.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, mit nur vereinzelten neutralen Tendenzen. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen der historischen Daten eine Überzahl von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment jedoch eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 43,66, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 40 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung vorgenommen.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nagarro verläuft bei 81,16 EUR, während der Aktienkurs bei 89,15 EUR lag, was einem Abstand von +9,84 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von +7,4 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie von Nagarro daher mit "Gut" bewertet.