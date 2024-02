Nagarro Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Nagarro in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb Nagarro eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 70,64, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 49,94 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeichnen jedoch ein anderes Bild, da in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegend positive Themen zu erkennen sind. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Allerdings ergaben sich auf dieser Ebene drei Handelssignale, von denen keines als positiv bewertet wurde, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nagarro-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 80,75 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 88,85 EUR lag, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so ergibt sich eine andere Bewertung mit einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Nagarro anhand der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird, während die technische Analyse zu unterschiedlichen Bewertungen führt.