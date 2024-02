Nagarro Aktie: Es geht auch anders!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nagarro in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gibt. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Nagarro liegt derzeit bei 80,38 EUR, was einer positiven Entwicklung von +10,91 Prozent entspricht, da der Aktienkurs bei 89,15 EUR liegt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 89,23 EUR erreicht, was einer Differenz von -0,09 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Nagarro war größtenteils positiv. Zusätzlich wurden positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings zeigen Handelssignale eine eher negative Tendenz, was zu einer "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird die Stimmung jedoch als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nagarro liegt bei 41,35 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso zeigt der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Nagarro eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der Kommunikation in den sozialen Medien, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.