Nagarro Aktie: Bloß aufpassen!

Die Stimmung unter Investoren in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt neun Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nagarro diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret gab es 1 "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nagarro-Aktie für die letzten 200 Handelstage 81,22 EUR beträgt. Der letzte Schlusskurs von 86 EUR liegt also deutlich darüber (Unterschied +5,89 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 80,75 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+6,5 Prozent Abweichung). Somit erhält die Nagarro-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Nagarro-Aktie nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher erhält das Unternehmen für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Sentiment und Buzz eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert einen Indikator aus der technischen Analyse. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 77,11 Punkten, was bedeutet, dass die Nagarro-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nagarro also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.