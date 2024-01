Nagarro Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse der Nagarro-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage bei 81,14 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 90,95 EUR, was einem Unterschied von +12,09 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 83,98 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +8,3 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nagarro-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Nagarro beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den grünen Bereich, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Nagarro deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nagarro-Aktie zeigt, dass die Aktie über die letzten 7 Tage überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nagarro.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare in den sozialen Medien einschätzen. Die überwiegend positiven Kommentare über Nagarro auf sozialen Plattformen führen zu einer "Gut"-Einstufung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung hinsichtlich Nagarro als "Gut" eingestuft.