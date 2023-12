Nagacorp Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die technische Analyse der Nagacorp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,55 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 3,07 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -32,53 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 3,07 HKD auch unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 3,4 HKD, was einer Abweichung von -9,71 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Nagacorp-Aktie bei -52,04 Prozent, was mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,17 Prozent verzeichnete, liegt Nagacorp mit 47,87 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nagacorp liegt bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,84 unter dem Durchschnitt (ca. 60 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Nagacorp damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Nagacorp wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. Aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.