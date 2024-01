Nagacorp Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "Nagacorp":

Die technische Analyse der Nagacorp-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 4,48 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,97 HKD weicht somit um -33,71 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,36 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-11,61 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nagacorp-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nagacorp 12. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt ein KGV von 31. Daher wird die Nagacorp-Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite der Nagacorp-Aktie beträgt 0 Prozent, was 6,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 6,24) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Nagacorp-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment für die Nagacorp-Aktie ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Nagacorp. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".